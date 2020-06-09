Архітектурна фірма ODA спроєктувала житловий будинок у центрі Сіетла, який навпіл розділятиме парк. Проєкт "Сіетл Вежа" передбачає будівництво 361-метрової вежі з 1080 квартирами. Також тут будуть точки з роздрібною торгівлею, гаражі та кооперативні приміщення.

Сітчастий білий фасад зовні відрізняє будівлю від сусідніх хмарочосів, повідомляє Dezeen.

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Кожен з чотирьох боків має отвір для відкриття парку, розташованого посередині будівлі. Парк розроблений як загальний парковий простір для жителів, а також як оглядова точка для огляду гори Реньє.



Будівля розташується в центрі Сієтла / Фото Dezeen

За словами розробників, проєкт надає приклад створення приватних відкритих майданчиків та став безцінним для мешканців. Оскільки під час самоізоляції, такі простори нададуть доступ до свіжого повітря.



З тераси відкриваються краєвиди на гори / Фото Dezeen

Має бути кращий спосіб облаштувати свої будинки в наших дедалі щільніших містах, де ми можемо насолоджуватися приватністю, отримати доступ до відкритих просторів і відчути сонячне світло на обличчі,

– розповів один із розробників.



Схема хмарочосу / Фото Dezeen

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Всередині парк обладнаний диванами, кріслами та столами.