Екологія та монуманталізм: В Сієтлі побудують хмарочос, який посередині розділяє парк – фото
Архітектурна фірма ODA спроєктувала житловий будинок у центрі Сіетла, який навпіл розділятиме парк. Проєкт "Сіетл Вежа" передбачає будівництво 361-метрової вежі з 1080 квартирами. Також тут будуть точки з роздрібною торгівлею, гаражі та кооперативні приміщення.
Сітчастий білий фасад зовні відрізняє будівлю від сусідніх хмарочосів, повідомляє Dezeen.
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Кожен з чотирьох боків має отвір для відкриття парку, розташованого посередині будівлі. Парк розроблений як загальний парковий простір для жителів, а також як оглядова точка для огляду гори Реньє.
Будівля розташується в центрі Сієтла / Фото Dezeen
За словами розробників, проєкт надає приклад створення приватних відкритих майданчиків та став безцінним для мешканців. Оскільки під час самоізоляції, такі простори нададуть доступ до свіжого повітря.
З тераси відкриваються краєвиди на гори / Фото Dezeen
Має бути кращий спосіб облаштувати свої будинки в наших дедалі щільніших містах, де ми можемо насолоджуватися приватністю, отримати доступ до відкритих просторів і відчути сонячне світло на обличчі,
– розповів один із розробників.
Схема хмарочосу / Фото Dezeen
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Всередині парк обладнаний диванами, кріслами та столами.