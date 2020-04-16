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Фасад з металевих жалюзі: фото проблемної офісної будівлі в Ірані

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Зовнішній вигляд будівель контролюється в Ірані спеціальною комісією / Archdaily

Нова офісна будівля під назвою VIRA розташована на вулиці Юсефабад – в одному з центральних районів Тегерану. Споруда має 9 наземних та 7 підвальних поверхів.

Справжньою проблемою під час будівництва став дизайн фасаду, адже в Ірані діє спеціальна комісія, яка повинна попередньо його затвердити, пише Archdaily.

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Саме тому архітектори розробили фасад, який зовнішньо нагадує сусідні будівлі своєю строгістю, та пропускає багато природного світла всередину.


Будівля має 9 наземних поверхів / фото: Archdaily

Вибір впав на поєднання заздалегідь виготовлених вертикальних алюмінієвих жалюзі. Таке рішення дозволить економити енергетичні ресурси та задовольняти потребу у світлі.


Всередині домінують темні та білі тони / фото: Archdaily

Крім того, запевняють архітектори, поєднання внутрішнього простору з балконами та зеленню, а також світлом і тінню на офісних підлогах через жалюзі забезпечать візуально приємне враження для працівників офісу.


З верхніх рівнів видно панораму Тегерана / фото: Archdaily

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Загальна площа проєкту становить близько 10 000 квадратних метрів. Тут 8 наземних поверхів мають офісне призначення, а партер і перший підвальний поверхи складаються з 3 відокремлених комерційних зон. Також будівля має 6 паркувальних поверхів під землею.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Іран Будівництво Інновації будівництва Дім
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