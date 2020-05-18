У формі лотоса: фото найбільшого футбольного стадіону у світі з Китаю

В місті Гуанджоу, що в Китаї, стартувало будівництво найбільшої футбольної арени у світі на 100 тисяч місць. Ціна проєкту становить 1,7 мільярда доларів. Дизайн стадіону розроблений у формі лотоса. Архітектурна спільнота Піднебесної розкритикувала проєкт, а громадськість навпаки схвалила.

Арену побудують для однієї з команд Китайської Суперліги – "Гуанчжоу Евергранд", пише Archdaily.

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Оскільки стадіон вміщуватиме 100 тисяч сидячих місць та 162 місць для ВІП-гостей, споруда поб'є рекорд місткості для арен винятково футбольного призначення.



Стадіон матиме незвичний зовнішній вигляд / фото: Archdaily

Концепція стадіону, натхненна формою квітки лотоса, повинна представляти Гуанчжоу як "місто квітів", була запропонована президентом групи "Евергранд" Цзяйін Сю. Дизайн був виконаний архітектурною компанією "Gensler's Design Principle Hasan A. Syed".

Китайським архітекторам не сподобався зовнішній вигляд майбутньої арени, водночас громадськість висловлювала подяку за переконливу інтерпретацію китайської культури.



Стадіон збудують за містом / фото: Archdaily

Попри жорсткі обмеження на будівництво великих архітектурних проєктів, влада Китаю заохочує будівництво нових стадіонів, адже саме футбол є улюбленим видом спорту очільника держави Сі Цзіньпіня.

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Будівництво стадіону планують завершити до кінця 2022 року. За планом, арена прийматиме матчі Кубку Азії, що відбудуться у 2023 році.