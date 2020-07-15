На острові Філіпа, що поблизу Мельбурна, щороку відбувається парад пінгвінів. Саме тому заповідна зона страждала від напливу туристів, які руйнували унікальну екосистему. Проте, відмовитись від туристів було нереально, тому вирішили побудувати величезний центр для відвідувачів. Як він виглядає, та як вирішує проблему з екосистемою острова – читайте в матеріалі.

Ще у 1980-х роках в заповідній зоні налічувалося 177 будинків, пише Archdaily.

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В період параду пінгвінів тут бувало до 4 тисяч відвідувачів щодня. За таких умов тварини могли просто зникнути з острова всього за кілька років. Саме тому туризм вирішили зробити централізованим.



Дизайн нового центру вийшов доволі мінімалістичним / Фото Archdaily

Зберегти острів зобов'язався уряд, викупивши усю приватну землю в заповіднику. Новий величезний центр пов'язує три ландшафти: дюни, передгір'я та болота. Його будівництво дозволило пінгвінам отримати додаткових 7 гектарів землі для гніздування.



Гості також можуть лишитись тут на ніч / Фото Archdaily

Центральним у цій подорожі від міського світу до світу пінгвінів є великий коридор завдовжки 80 метрів. "Сніжинка" пропонує відвідувачам більше познайомитись з життям пінгвінів через музей. Також тут є велика лаунж зона і ресторан.



З життям пінгвінів можна ознайомитись і всередині будівлі / Фото Archdaily

Новий центр зробив відвідування острова цивілізованим, адже туристів вивозять до місць гніздування пінгвінів невеликими групами один раз на день. В результаті це позитивно вплинуло на популяцію тваринок.

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Споруда вийшла доволі монументальною / Фото Archdaily