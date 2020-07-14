Ще у 1909 році італійський поет Філіппо Томмазо Марінетті написав "Маніфест футуризму", який виніс саме цей рух на передній план для усього мистецтва, зокрема і архітектури. Попри те, що рух зародився понад 100 років тому, найбільшого розквіту досяг в 70-ті роки минулого століття. Пропонуємо вашій увазі дивні монументальні споруди тих часів.

В 70-тих роках держави змагались на "космічному фронті", що і вплинуло на архітектуру, повідомляє Archdaily.

Дивіться теж: Грандіозні бібліотеки: 5 споруд у стилі соціалістичного монументалізму – фото

Нещодавно фотограф Стефано Перого зробив світлини кількох таких споруд залишеної тогочасними радикальними архітекторами.



Ця вежа побудована в Белграді – столиці Сербії / Фото Archdaily

Усі проєкти у цій підбірці поєднують органічні та геометричні форми з такими матеріалами, як пластик, сталь та бетон, щоб здійснити мрії людства на майбутнє.



Ще одна будівля з Сербії / Фото Archdaily

В той час у населення був попит на фантастику та космічні дослідження, саме тому архітектори не могли залишатись осторонь.



Ще одна монументальна споруда з Японії / Фото Archdaily

Загалом Стефано Перого сильно цікавиться тогочасною архітектурою, та має багато схожих робіт.

Вас зацікавить: Соціалістична архітектура: 5 футуристичних готельних будівель, які визначили епоху – фото



А летючі тарілки взагалі найчастіше використовували в архітектурі саме в 70-ті роки / Фото Archdaily