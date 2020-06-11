В ПАР місцева архітектурна фірма розробила то реалізувала проєкт багатоповерхового будинку з 47 нових квартир в самому центрі юридичного району Кейптауна – прямо навпроти Капського суду. Екстер'єр будівлі вийшов доволі футуристичним.

Будинок розташований у одному ряду комерційних будівель вікторіанської епохи, пише Archdaily.

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Архітектурна амбіція полягала в тому, щоб створити щось футуристичне та вигадливе, але все-таки чуйне та шанобливе до контекстуального середовища,

– розповів один з розробників проєкту.



Інтер'єр в квартирах відповідає зовнішньому вигляду будинку / Фото Archdaily

Загалом будівля вмістила 47 квартир площею від 24 до 80 квадратних метрів. Та одинадцять пентхаусів на 460 квадратних метрів.

Верхні поверхи мають прекрасний краєвид на гори, а квартири на нижчих поверхах компенсуються вигнутим склом або вікнами у формі пастилки.



Верхні квартири дозволяють власникам мати чудові краєвиди / Фото Archdaily

Розробники відзначають, що будівлю вже схвалила громадськість та мешканців міста, адже та вдало вписується в міський ландшафт.

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