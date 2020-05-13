Футуристичний проєкт Захи Хадід: в Дубаї відкрився хмарочос з отвором всередині – фото

Нещодавно в Дубаї відкрили новий хмарочос за проєктом архітектурної компанії Захи Хадід. Його особливість у поєднанні твердого та плавного дизайну, а також наскрізними отворами в середині будівлі.

Це єдиний готель, для якого покійна Заха Хадід особисто проєктувала зовнішній вигляд та інтер'єри, пише Archdaily.

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Будівля розташована на двадцяти поверхах. Тут офіси, комерційні приміщення, резиденції, ресторани, кафе та бар на даху. Більшість будівель, присвячені розкішному готелю ME Dubai luxury hotel.



Заха Хадід померла у 2016 році / фото: Archdaily

Будинок був сконструйований як дві окремі вежі, що з'єднуються в єдине ціле – у формі куба. Куб був "розмитий" в його центрі, створюючи порожнечу вільної форми, який є важливим об'єктом дизайну сам по собі,

– так його описала команда дизайнерів.

Тринадцять років тривало будівництво цієї будівлі – це перший проєкт студії в Дубаї. Також меблі фірми Zaha Hadid Design встановлені по всьому готелю, створюючи єдину "архітектурну мову" для всього проєкту.

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Більше про новий проєкт Захи Хадід: