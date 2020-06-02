Будівля одного з комерційних банків Маврикію, спроєктована місцевим архітектором Жаном-Франсуа Кенігом у 2006 році та завершена у 2012 році, розташована в центрі острова Маврикій. Цікавою є форма нової споруди, яка схожа на еліпс, що стоїть на постаменті.

Будинок розташований на околиці столичного міста Порт-Луї, щоб бути ближче до житлових районів працівників, повідомляє Archdaily.

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Кабінети та зали розміщуються в еліптичній формі будівлі, що випливає з бажання розробників поєднати працівників банку між собою та зекономити простір.



Керівництво банку працює разом зі своїми підлеглими / Фото Archdaily

Так, керівництво зазвичай розташовується на верхніх поверхи, та як правило, відрізане від персоналу. Самі ж кабінети тепер набагато ефективніше використовують зайвий простір.

На першому поверсі також розташована їдальня, яка розрахована на 125 осіб. Загалом будівля надає робочі місця для понад тисячі працівників банку.



В банку працюють 1025 осіб / Фото Archdaily

Така форма будівлі також сприяє ефективнішому кондиціонуванню повітря всередині. Фасад будівлі засклений зі східного та західного боків.



Вночі банк підсвічують / Фото Archdaily

Будівля також є екологічною, та здатна забезпечити власні потреби в електроенергії на 35%. Дощова вода збирається у великі резервуари під землею та пізніше використовується для поливу саду та у зливних бачках унітазів.



Проєкт є екологічним / Фото Archdaily

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Будівля першою в південній півкулі отримала сертифікат BREEAM, та була визнана ​​кращим архітектурним проєктом Африки.