При розробці цього проєкту архітектори відштовхувались від розташування дерев та гірського рельєфу. В результаті побудували 4 одноповерхові та одну двоповерхову будівлі, які з'єднали між собою без школи місцевого ландшафту. Дістатись всередину можна лише скориставшись спеціальним пандусом.

Власник готелів місцевий 70-річний пенсіонер, пише Archdaily.

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Існує три основні причини вибору саме цієї ділянки для реалізації проєкту. З південно-східного боку вікна виходять впритул до краю гори і відкривають чарівну панораму ландшафту.



З пандуса також відкривається вид на гори / Фото Archdaily

Також саме тут ростуть поодинокі дерева з густими кронами для створення комфортного мікроклімату. До того ж, ділянка розташована поряд з дорогою, що забезпечує їй хороше транспортне сполучення.

Рецепція готелю розташувалась в першому будинку від входу, а в єдиній двоповерховій будівлі буде лаунж зона, чайна будівля та їдальня.



Виступи з даху захищають внутрішній дворик від дощу / Фото Archdaily

В кінці майданчика три приміщення формують невеликий внутрішній дворик з басейном.

Весь простір на території готелю також розділений на дерев'яний внутрішній двір, "живу" платформу та міст через грубу кам'яну стіну.



На території готелю є кілька басейнів / Фото Archdaily

Беручи до уваги місцевий дощовий клімат, спочатку архітектори розширили дах з виступом 1 метр до 1,6 метра та додали опорну сталеву конструкцію. В результаті дах не тільки забезпечує більший напіввідкритий внутрішній двір, але й робить внутрішнє подвір'я масштабнішим.

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