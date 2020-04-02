Головні тренди дизайну квартир у 2020 році

Навіть якщо раніше ви приходили додому лише для того, аби переночувати, то зараз життя вносить свої корективи. Якщо за ці кілька тижнів інтер'єр власного помешкання набрид, подумайте – можливо, зараз найкращий час його змінити. Дім 24 розповість вам про основні цьогорічні тренди дизайну осель.

Мінімалізм

Мода на скандинавський стиль у інтер’єрі відходить. У останні роки тільки й розмов, що про усвідомлене споживання, маленькі квартири та будинки, мінімалістичний спосіб життя тощо. Психологи стверджують, що невеликі помешкання допомагають людям зменшити стрес та рівень занепокоєння, а ще зробити життя більш щасливим і насиченим. Тож дизайнерські тенденцій на цей рік відповідають вимогам часу – лише реально необхідні для життя речі, чіткість ліній і лаконічність загального дизайну приміщення.

Стримані кольори – також важливий елемент мінімалізму / Instagram

У першу чергу мінімалізм в інтер'єрі квартири характеризується наявністю виключно найнеобхідніших предметів меблів. Спитайте у себе “Ці меблі додають цінності моєму життю? Чи дійсно ця річ мені необхідна?” Якщо ні, саме час неї позбутися. Наприклад, у вітальні може бути тільки диван, журнальний столик і телевізор, у спальні – тільки ліжко і дві тумбочки. Завдяки цій техніці можна значно збільшити простір, а використання яскравих кольорів дозволить зробити кімнату більш світлою і комфортною.

Натуральні матеріали

І це також є частиною концепції мінімалізму. Глянцеві столи і покриті поліуретаном меблі більше не в тренді – ставка на натуральну деревина та антикварні дерев’яні елементи декору, натуральний камінь та сталь. Мінімальна обробка, максимальна природність – шафи, стільці або дивани не повинні бути прикрашені різьбленням або візерунками.

Мінімально оброблена деревина також у тренді / Instagram

У тренді килими з натурального волокна, штори та подушки з лляних тканин, використання сухоцвітів у якості декору. До речі, кожен декоративний елемент крім естетичного повинен мати і практичну функцію – зупиніться на кімнатних рослинах, дзеркалах та вазах, позбудьтесь статуеток, які не мають жодного призначення.

Виділене робоче місце

Ще наприкінці минулого року усі дизайнери були солідарні у непотрібності окремого виділеного робочого місця у квартирі. І цілком виправдано: електронні пристрої стали менш габаритними і більш функціональними, квартири – меншими, а отже кожен сантиметр простору важливий. До того ж більшість вже не користується домашніми настільними комп’ютерами. Проте пандемія коронавірусу та пов’язаний із нею карантин вносять свої корективи у тренди дизайну – робочому місцю бути!

Протягом наступних кількох тижнім робоче місце вдома вам все ж знадобиться / Instagram

Розумний дім

Скоріше за все, це навіть не дизайнерський, а технічний тренд нового десятиліття. Розумні будинки, оснащені штучним інтелектом, зроблять ваше помешкання зручним від а до я. Лише голосовою командою увімкнути кавоварку, кондиціонер чи музичний програвач або подивитись, хто дзвонить у двері, знаходячись далеко від дому, – все це вже перестало бути фантастикою. І до того ж безконтактність оселі – безумовний плюс у нинішніх реаліях.