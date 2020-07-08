Продовження серії колаборації відомих архітектурних видань Calvert Journal і ArchDaily. Співпраця присвячена висвітленню архітектурних проєктів зі Східної та Центральної Європи в радянську епоху. Пропонуємо читачам добірку грандіозних бібліотек, які були збудовані за догмами радянського монументалізму. Цього тижня знову йтиметься про 5 будівель, одна з яких розташована в Києві.

Загалом видання покажуть 50 монументальних споруд ери соціалізму, повідомляє Archdaily.

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5 грандіозних бібліотек у стилі соціалістичного монументалізму

Національна бібліотека (Приштина, Косово)



Будівництво закінчилось у 1982 році / Фото Archdaily

Запроєктована хорватським архітектором Андрієм Мутняковичем у 1982 році, бібліотека складається з великих бетонних блоків, кожен з яких покритий 99 білими куполами різних розмірів.

Цей архітектурний дорогоцінний камінь, загорнули у металеву решітку. Сьогодні бібліотека відкрита для відвідувачів, та містить 2 мільйони цінних книг та інших предметів.

Національна бібліотека імені Вернадського (Київ, Україна)



Рік закінчення будівництва – 1989 / Фото Archdaily

Класичний приклад бруталістичної архітектури СРСР. Будівля складається з просторого цокольного поверху, та високої вежі, яка здіймається посередині комплексу. На 72 поверхах зберігаються понад 15 мільйонів предметів, в тому числі Оршанське Євангеліє, яке датоване 13 століттям.

Національна бібліотека Естонії (Таллінн, Естонія)



Будівництво тривало між 1985 і 1993 роками / Фото Archdaily

Восьмиповерхова цегляна будівля була розроблена естонським архітектором Рейном Карпом. Приміщення більше нагадує бункер чи мавзолей, проте тут розміщено 20 читальних залів, кілька виставкових площ та театральний зал. Тут зберігаються понад 5 мільйонів цінних книг та предметів.

Національна бібліотека Білорусі (Мінськ, Білорусь)



Офіційно бібліотеку відкрили у 2006 році / Фото Archdaily

Дизайн бібліотеки був розроблений ще у 1989 році. Переможним проєктом стала будівля у формі ромбікубооктаедру. Це складна геометрична конструкція – куля на 22 поверхи з вісьмома трикутними гранями, яка обрамлена у синє скло. Численні затримки в будівництві відклали церемонію відкриття на 2006 рік. Сьогодні бібліотека стала визначною туристичною пам'яткою.

Alvar Aalto бібліотека (Виборг, Росія)



Бібліотеку побудували ще у 1935 році / Фото Archdaily

Єдина модерністська споруда у списку. Зараз вона ретельно відремонтована, має функціональний зовнішній вигляд, який приховує оманливо складний інтер'єр. Будівля складається з двох прямокутних блоків та вигнутої дерев'яної стелі лекційного залу.

До теми: Соціалістична архітектура: 5 футуристичних готельних будівель, які визначили епоху – фото

Бібліотека була побудована у другому за кількістю населення фінському місті Війпурі. Проте в результаті радянсько-фінської війни місто перейшло до складу СРСР, а фіни були виселені.