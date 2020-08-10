Дошки з дерева, видобуті зі старої комори, використовували для облицювання цього будинку в місті Гемпшир, що в Англії. Будинок під назвою Сарай облицюваний деревом.

Pad Studio обрала вторинну деревину з її природним патинуванням для стін, даху та настилу, щоб допомогти будинку поєднатися з ландшафтом, пише видання Deezen.

Читайте також: Залізничну будівлю біля Лондона оформлять як сільський будиночок – фото

На обох кінцях дошки ялиці розташовані, як плавники – традиційний зріз деревини, орієнтований назовні.

Пропорції та благородність місцевих фермерських будівель ретельно вивчили та зображені в дизайні для створення сучасного дому,

– зазначили у Pad Studio.

Цегляний цокольний плінтус, на якому побудований будинок, виготовлений з тієї ж блідої місцевої глини, як і багато будинків в цьому районі.



Рельєфне облицювання виготовили з деревини, яку обробили вторинно/ Фото Deezen

Виріз у облицюванні навколо входу з тих самих цеглин, які також використовувались для зведення димохідної колоди.



Назовні будинок виглядає стандартно / Фото Deezen

Для інтер'єрів Pad Studio використовувала палітру приглушених та природних тонів. Безкаркасні віконні роз'єми орієнтовані на захід сонця.



На терасі перед будинком є невеличкий сад / Фото Deezen

Більша частина першого поверху це житлова зона відкритого плану з високою стелею, яка йде за лінією двосхилого даху та заскленими дверима, що відкриваються на терасу.



Інтер'єр виконаний у пастельних тонах / Фото Deezen

Унизу є дві спальні та пара санвузлів. Нагоrрі, на антресолі, є спальня, в якій є місця для сну до шести осіб, а також власна душова кімната.