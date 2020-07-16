Хвилястий бетон: неймовірні фото офісу та приватного будинку на узбережжі Тихого океану в Чилі
Токійська архітектурна фірма розробила хвилястий бетонний дах для великого офісу в Чилі, а також приватного будинку поряд. Дах символізує хвилі Тихого океану, поряд з яким і розташовані будівлі. Під час будівництва використали лише чотири матеріали – дерево, бетон, сталь та скло.
Будиночок розташований у Лос-Вілосі – це місто, яке розташоване на узбережжі Чилі, пише Dezeen.
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Дах місцями опускається до землі і акуратно ділить простір внизу на сегменти, які і визначають форму офісного приміщення,
– розповідають в архітектурній фірмі.
Будинок частково занурений у скелю / Фото Dezeen
Монолітний бетонний дах по периметру в приміщеннях утримується заскленими стінами та сталевими колонами.
Крізь прозорі стіни добре видно Тихий океан / Фото Dezeen
Приватний будинок поділений на три зони: сауну та ванну – спереду, спальню та вітальню посередині, а також кухню та їдальню, які виходить на терасу – позаду.
Спа-зона також не дарує багато приватності мешканцям / Фото Dezeen
І в офісному приміщенні, і в приватному будинку бетонний дах контрастує з дерев'яними підлогами та меблями.
Такий проєкт робить будинок ізольованим від усього світу / Фото Dezeen
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На кухні помешкання є три дерев'яні острівці, які не перешкоджають панорамі, а сусідня їдальня обладнана чорним столом і білими стільцями. Також тут багато підвісних світильників, які просто звисають зі стелі.