Ідеальне місце для самоізоляції: сучасний дерев'яний будиночок посеред лісу в Бразилії – фото

Проєкт під назвою MINIMOD має на меті вивчити навколишній ландшафт та покращити його за допомогою ізольованого сучасного будиночка. Ідеальним місцем для цього дизайнери визнали віддалений бразильський ліс.

Сам будиночок має сучасний дизайн та інтер'єр з дерева та розташований в долині Куракака, що на півдні Бразилії, пише Archdaily.

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Стіни в будинку облицьовані типовою деревиною атлантичних лісів Бразилії. Проєкт розташований на галявині посеред густого лісу, поруч із крутою ущелиною, з якої відкривається вид на долину.



Будинок стане затишним місцем при будь-якій погоді / фото: Archdaily

Запропонована дизайнерами технологія будівництва, все частіше застосовується місцевими під час будівництва власних помешкань.



Спальня має велике вікно з виглядом на ліс / фото: Archdaily

Причиною популярності є поєднання ефективності промислових виробів, стійкості нових технологій та чутливості до досконалості природного матеріалу.



Будиночок легко зібрати та розібрати / фото: Archdaily

Ще однією перевагою такого будиночку є простота у будівництві та доступність матеріалів.

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На півдні Бразилії ростуть переважно хвойні дерева / фото: Archdaily