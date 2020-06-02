Y House – це сімейна резиденція з видом на гору Ріла, розташована в місті Самоков, що в Болгарії. Проєкт є переосмисленням типового двоповерхового сільського будинку. Усі зовнішні елементи разом з дверима та вікнами розташовали так, щоб не порушити ідеальної форми будинку.

Усі деталі в будинку та навколо нього теж геометрично правильні, пише Archdaily.

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Нижня половина фасаду будівлі облицьована важким товстим каменем. Другий поверх трохи втоплений вглиб та облицьований дерев'яними дошками, що створює відчуття багатошаровості та поділу будинку.



Двоповерховий будинок складається з двох частин / Фото Archdaily

Головний вхід до будинку розташований із західного боку через внутрішній двір. Вестибюль веде до сходів, забезпечуючи доступ до другого рівня. Великий житловий простір виходить на південь та відкриває вид на гори через просторі розсувні склопакети.

Родзинкою проєкту є його двері та вікна, які гармонійно доповнюють фасад, та відчиняються всередину.



Вікна відчиняються всередину цікавим способом / Фото Archdaily

Проста геометрія прямокутного простору будинку сприяє схожій обробці двору та рослинності. Подвір'я тут акуратно підстрижене, а густіша рослинність уздовж паркану забезпечує конфіденційність для мешканців.

До слова: Будинок з чотирма дахами: приклад відмінно організації простору з Латвії: фото

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