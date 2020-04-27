Іграшковий будиночок: як виглядає новий офіс компанії LEGO – фото

В данському місті Біллунд у великому громадському парку відкрили нову офісну будівлю для всесвітньовідомої компанії іграшок Lego. Всередині простір насичений елементами популярного конструктора та відкритими просторами для працівників.

Ансамбль офісної будівлі вдало перегукується з продукцією Lego та архітектурою Біллуна, пише Archdaily.

Читайте також: Мов у казці: в Індії побудували багатофункціональний та екологічний дитячий садок – фото

На першому поверсі будівлі розташований центр культури і активності під назвою "Будинок людей", який містить загальні приміщення для відпочинку та занять.



Одна із сторін офісної будівлі / фото: Archdaily

Тут є спортивний зал, приміщення для проведення заходів та розміщення в готелі. Простори для коворкінгу створюють неформальну та натхненну атмосферу на всій території офісу LEGO.



Один з коридорів на першому поверсі / фото: Archdaily

На верхніх поверхах розміщені місця для робочих та ігрових заходів, які повинні підтримувати творчість та інновації.



Працівники мають змогу спілкуватись в невимушеній атмосфері / фото: Archdaily

Фасад розробили так, щоб отримувати якомога більше природного світла та оптимізувати енерговитрати.



У фасаді присутні елементи з відомого конструктора / фото: Archdaily

Також тут велике подвір'я з кишеньковими парками, доріжками для прогулянок та майданчиком для мінігольфа.

Зелені дахи, міцні матеріали, посилене вторинне використання ресурсів включно зі збором дощової води для розподілу її в басейни та озера – все це робить LEGO Campus комплексом, який відповідає найсуворішим данським енергетичним нормам 2020 року.

Вас може зацікавити: Фасад з металевих жалюзі: фото проблемної офісної будівлі в Ірані



Так виглядають сходи, на одному з рівнів офісу / фото: Archdaily