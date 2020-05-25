Іржавий фасад: в Чилі переробили ферму на великий житловий будинок: фото

На півдні Чилі архітектор Бальтазар Санчес розробив проєкт будинку на території старої ферми. Будівля зазнала значної реконструкції та кардинальних змін всередині, проте зовні вцілілий іржавий фасад вирішили залишити взагалі без змін.

Власник хотів розширити будівлю до 400 квадратних метрів, але при цьому не добудовувати ще одного поверху, пише Archdaily.

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Архітектор вирішив максимально розширити простір, та добудувати ще один сарай, які пізніше з'єданили двома коридорами.

Прибирежний клімат вносить свої корективи у будівництво в Чилі / фото: Archdaily

Також власника особливо хвилювала звукоізоляція приміщень, тому внутрішні дворики стали буферної зоною між двома частинами житла. Така можливість дозволила відновити сад на ділянці та забезпечити кожну кімнату хорошою звукоізоляцією.

Збереження старого облицювання фасаду було однією з умов від власника / фото: Archdaily

Помешкання стоїть на березі моря, тому будинок був побудований на стовпах у землю через вологість грунту та нерівну місцевість.

На одній із стін довелось замінити облицювання / фото: Archdaily

Фасад нової частини будівлі облицьовували гофрованим металевим листом, який окислюється та в майбутньому отримає особливий соляний рисунок.

Всередині в ролі облицювання використали дерево / фото: Archdaily

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Всі оздоблення інтер'єру також є сосновими (меблі та облицювання), що надає будинку "чесний" вигляд, як хотів власник.