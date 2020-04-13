Історична архітектура: як у США обходять заборону на зміну вигляду фасаду – фото
В деяких районах Сан-Франциско заборонено змінювати зовнішній вигляд будинків через історичну цінність фасадів. Проте такі заборони не діють на задню стіну будинку, де мешканці можуть проявити свій креатив. До вашої уваги 5 креативних варіантів.
Відоме видання Dezeen підібрало 5 історичних будинків з Сан-Франциско, в яких власники кардинально змінили фасади задньої стіни.
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Каліфорнійське місто відоме своєю горбистою місцевістю та численними історичними будинками.
5 будинків, власники яких кардинально змінили фасад задньої стіни
Резиденція Аламо
Будівля охороняється інститутом архітекторів США / фото: Dezeen
Будинок, який збудований у 1889 році виконаний у вікторіанському стилі. Нещодавно його відремонтували та розширили, змінювати передній фасад не можна, то ж там провели лише косметичний ремонт.
В будинку стало більше світла після реновації / фото: Dezeen
Натомість задню стіну оформили перфорованими алюмінієвими панелями, а всередині створили сучасний інтер'єр.
Габл Хаус
Білосніжний фасад виділяє будівлю на цій вулиці / фото: Dezeen
Інший старий будинок у вікторіанському стилі в Сан-Франциско пофарбований у білий колір спереду. Проте ззаду фасад виконаний в індустріальному стилі, який гармоніює з передньою.
Також тут є задній двір / фото: Dezeen
"Cut out House"
На цій вулиці всі будинки спереду дуже схожі / фото: Dezeen
Передній фасад тут пофарбований у чорний колір, який вдало контрастує з білим. Натомість тильна стіна має скляні вставки, які косяться в протилежні сторони.
Тут ззаду будинок сильно контрастує з передньою стіною / фото: Dezeen
Резиденція 29-ї вулиці
Здавалося б, звичайний сірий фасад будинку контрастує з широкими панорамними вікнами на задньому дворі.
Спереду будинок не надто примітний / фото: Dezeen
Хоч тут обидві стіни виконані в одній колірній гамі, конструкція ззаду піднята на один поверх вище.
На верхньому поверсі будинок має додаткову кімнату / фото: Dezeen
Будинок на 19-тій вулиці
Будиночок схожий на котедж, який розташований десь за містом / фото: Dezeen
Натомість більш ніж очевидна різниця в цьому будинку. Спереду він схожий на типовий котедж, пофарбований у білий.
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Тут родзинкою є панорамні вікна / фото: Dezeen
Проте, сама будівля була перебудована з нуля. Нова конструкція ззаду має вікна від підлоги до стелі, а також всередині стало більше простору за рахунок розширення стелі.