Історичну будівлю на березі моря в Сан-Франциско піднімуть на три метри над землею. Роблять це для того, щоб захистити її від повеней, спричинених кліматичними змінами. Приміщення важить понад 2 тисячі тон, що еквівалентно 20 космічним човнам.

Будинок номер 12, який був збудований у 1941 році прагнуть зберегти. Адже його будували зусиллями американського суднобудування під час Другої світової війни, повідомляє Dezeen.

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Конструкцію піднімуть на 3,1 метра над землею. Він стане частиною стратегії держави у створенні нового мікрорайону на 9 гектарів. Увесь район буде пристосований до збільшення рівня моря, який, як очікується, збільшуватиметься від 30 до 130 сантиметрів на рік.



Будівля має історичну цінність для міста / Фото Dezeen

Цікаво, що підготовка до підйому масивної споруди тривала дев'ять місяців, а сам процес повинен зайняти два тижні. Для цього інженери використають 136 гідравлічних домкратів. Контроль над ними здійснюють кілька десятків кілька комп'ютерів.



Підйом триватиме всього кільканадцять днів / Фото Dezeen

Будівля стане місцем для роботи місцевих ремісників. Після завершення підйому, сталеві опорні вежі підтримуватимуть структуру.

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Інженери довго готували приміщення до підйому / Фото Dezeen