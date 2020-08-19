Студія італійського архітектора П'єро Ліссоні розробила концептуальний хмарочос у Нью-Йорку, який буде повністю автономним та самодостатнім. Така будівля має шанси стати символом для наслідування після закінчення пандемії.

Ідея створення такого хмарочосу виникла ще до пандемії, але сьогодні стала особливо актуальною, повідомляє Dezeen.

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Skylines є самодостатнім хмарочосом, який сам себе забезпечує необхідною енергією та ресурсами, а також засобами для проживання мешканців. Тут міститиметься дитячий садок, школа, спортивні споруди та навіть лікарня.



Будівля розташована на уявній ділянці у Нью-Йорку / Фото Dezeen

Коронавірус змусив нас замислитися над тим, наскільки ми слабкі в умовах пандемії і послужив попередженням після того, як вся планета фактично закрилася на три місяці,

– розповів один з розробників.



Будинок також буде екологічним / Фото Dezeen

Розроблена для уявної міської ділянки в Нью-Йорку, вежа розміром 80 на 130 метрів, використовує для живлення геотермальну енергію та сонячні панелі, а також використовує систему використання та очищення дощової води.



Дерева висадять на кожному поверсі / Фото Dezeen

На проєкті фасад зроблений із завіси зі сталевих труб, які містять підвісні садові майданчики навколо заскленої вежі в центрі.

За словами розробників, ідея полягає в тому, що з часом ці майданчики будуть покриті деревами та чагарниками, щоб створити "вертикальний міський ліс".



Мешканці не матимуть потреби контактувати із зовнішнім світом / Фото Dezeen

Окрім житлових приміщень, на нижніх поверхах мали б міститись навчальні заклади – від дитячого садка до університету, а також театри і кінотеатри. На вершині будівлі можна вирощувати овочі та фрукти.

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Детальне планування хмарочосу / Фото Dezeen