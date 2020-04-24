Ізольована бібліотека та будинок-решітка: фото незвичних приватних будинків Кіпру

Архітектура Кіпру впродовж своєї історії зазнавала впливів різних культур та цивілізацій. Греки, ассирійці, єгиптяни, перси та римляни приносили на острів власні будівельні традиції. Проте сьогодні кіпріоти інтегрують сучасні архітектурні віяння у свої будинки і виходить дуже цікаво.

Кожен проєкт зведений для переосмислення традиційних форм та просторових схем, враховуючи місцевий клімат, пише Archdaily.

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3 креативних архітектурних проєкти Кіпру

Будинок з ізольованою бібліотекою



Відокремлення бібліотеки від решти будинку робить її тихим та приватним простором / фото: Archdaily

Житло розташоване посеред плантації бананів неподалік Пафосу. Розташування першого поверху зосереджено навколо довгого басейну. Кухня, їдальня та вітальня розташовані з одного боку. В окремій кімнаті ж розташована бібліотека.

Будинок у вигляді півмісяця



Напівкругле житло захотів власник ділянки / фото: Archdaily

Ця резиденція є бетонною спорудою круглої форми, що має довгі вузькі вікна, які гармоніюють з формою споруди, та виходять на задній двір, де можна побачити дерев'яну підлогу та напівкруглий басейн.

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Будинок-решітка



Для будівництва використали прості матеріали / фото: Archdaily

Історичні довідки іноземних мандрівників до Нікосії з 14 століття описують місцеві будинки як простір, оточений високими стінами-решітками, які містять безліч декоративних рослин. Він описується як важлива частина побутового життя, що пропонує приємні аромати, водночас формує історичну ідентичність міста. Саме тому цей проєкт має історичне коріння.