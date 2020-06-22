Проєкт Casa R розмістили на кам'яних брилах. Будівля розташована в кінці села Сотта, що на острові Корсика. Архітектори створити "блок" з пласким дахом, який має мінімальний вплив на ландшафт та грамотно продовжує кам'яний рельєф.

Загалом помешкання має всього 2 вікна та двоє вхідних дверей, повідомляє Archdaily.

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Щоб правильно "вставити" коробку між двома каменями, ми уявили собі дуже простий і вертикальний будинок, який мав би мінімальний вплив на землю,

– пояснили архітектори.



Будиночок має всього двоє вікон / Фото Archdaily

Попри щільний бюджет, проєкт виконав задум архітекторів. Будинок має всього один прямокутний простір, який всередині розділений кількома перегородками.



До входу в будинок ведуть кам'яні сходи / Archdaily

Здалеку будівля нічим не відрізняється від навколишнього ландшафту. Такого ефекту вдалось досягнути через колір бетону, з якого зведене помешкання.

Інтер'єри тут виконані в мінімалістичному стилі, а елементи декору виготовлені переважно з деревини.

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