На півострові неподалік Сан-Франциско посеред елітних приватних будинків нещодавно з'явився цікавий екземпляр. На чи не єдиній рівній ділянці, яка має 2 гектари площі, розташувався невеликий будинковий комплекс. Частина помешкання облицьоване каменем, а інша деревом. Попри невеликий бюджет житло виглядає елітно.

Шукаючи заповнену сонцем ділянку, клієнти отримали чи не найкращий варіант на півострові, пише Archdaily.

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Будинок вміщує великі розважальні простори, офіс, фітнес-зал та кімнати для гостей. Житло повинне було бути елегантним, але функціональним. Сімейний будинок, який одночасно передав стабільність, затишок, розкіш, традиції та сучасність.



Басейн розділяє обидві частини будинку / Фото Archdaily

Більшість просторів подвір'я та стіни будинку облицьовані камінням, а загальна площа ділянки помережена численними зеленими зонами.

Перед входом до будинку, та на задньому подвір'ї розташувались два басейни. Всередині будинку класичні пропорції були висунуті, витягнуті та розтягнуті, щоб створити унікальний дизайн.



Будинок розрахований на велику сім'ю / Фото Archdaily

Великі сталеві обрамлення на вікнах та червоні кедрові балки додають масштабу внутрішнім просторам. Водночас простий підхід до основних оздоблень інтер'єру забезпечує відчуття спокою та масштабу в будинку, тоді як обстановка забезпечує комфорт.



Інтер'єр передпокою теж зроблений з каменю / Фото Archdaily

На першому поверсі розташовані вітальня, їдальня та кухня, а на другому дитячі спальні та велика ігрова зона. Що ж до спалень дорослих, то їх розмістили у сусідньому приміщенні, що зроблене з дерева та металу.

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