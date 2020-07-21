Архітектурна студія PARTISANS запланувала будівництво новітнього залізничного вокзалу міста. Окрім швидкісної станції, місто Іннісфіл отримає новий міський центр, а саме планування буде доволі інноваційним. Більше про "місто майбутнього" – читайте в матеріалі.

Колишнє передмістя Торонто – місто Іннісфіл є важливим вузловим залізничним центром не лише мегаполісу, але й усієї Канади. Станцію побудують у відповідь на функцію міста, яке повинно забезпечити проїзд швидкісних потягів до Торонто, повідомляє Archdaily

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Архітекторам доведеться побудувати не лише сучасний залізничний вокзал, але й перенести центр Іннісфіла трохи західніше.



В самому центрі нового міста розташується вокзал / Фото Archdaily

Так, протягом наступних 3-5 років PARTISANS співпрацюватиме з містечком Іннісфіл для розбудови вокзалу та нового району. Тут з'являться торгові приміщення, готелі, автовокзал, а також парки та сквери.



Новий район стане містом майбутнього / Фото Archdaily

Ми раді, що будемо рухатись вперед у втіленні в життя цієї нової інноваційної громади, яка буде чимось таким, чого світ не бачив раніше,

– розповіла мерка міста Іннісфіла Лін Доллін



Місто і далі буде транзитним / Фото Archdaily

Новий транзитний хаб призначений для інтеграції сільського ландшафту в новий центр міста. Сам дах залізничного вокзалу стане громадським простором для тамтешніх мешканців.

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Місто також буде доволі екологічним / Фото Archdaily