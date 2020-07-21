В Канаді побудують "місто майбутнього" з вокзалом у центрі: концепція та фото
Архітектурна студія PARTISANS запланувала будівництво новітнього залізничного вокзалу міста. Окрім швидкісної станції, місто Іннісфіл отримає новий міський центр, а саме планування буде доволі інноваційним. Більше про "місто майбутнього" – читайте в матеріалі.
Колишнє передмістя Торонто – місто Іннісфіл є важливим вузловим залізничним центром не лише мегаполісу, але й усієї Канади. Станцію побудують у відповідь на функцію міста, яке повинно забезпечити проїзд швидкісних потягів до Торонто, повідомляє Archdaily
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Архітекторам доведеться побудувати не лише сучасний залізничний вокзал, але й перенести центр Іннісфіла трохи західніше.
В самому центрі нового міста розташується вокзал / Фото Archdaily
Так, протягом наступних 3-5 років PARTISANS співпрацюватиме з містечком Іннісфіл для розбудови вокзалу та нового району. Тут з'являться торгові приміщення, готелі, автовокзал, а також парки та сквери.
Новий район стане містом майбутнього / Фото Archdaily
Ми раді, що будемо рухатись вперед у втіленні в життя цієї нової інноваційної громади, яка буде чимось таким, чого світ не бачив раніше,
– розповіла мерка міста Іннісфіла Лін Доллін
Місто і далі буде транзитним / Фото Archdaily
Новий транзитний хаб призначений для інтеграції сільського ландшафту в новий центр міста. Сам дах залізничного вокзалу стане громадським простором для тамтешніх мешканців.
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Місто також буде доволі екологічним / Фото Archdaily