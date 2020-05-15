Кінець епохи плагіату: Китай забороняє будівництво хмарочосів та однакові будівлі – деталі

Уряд Китаю ввів обмежувальні заходи щодо містобудування в країні. Відтепер усі будівлі вищі за 250 метрів проходитимуть ретельну перевірку на етапі проєктування, а будівництво хмарочосів вищих за 500 метрів взагалі забороняється. Також в Китаї заборонять будівництво схожих зовні будівель.

Текст зі зміною політики містобудування опублікували на сайті міністерства з питань житлово-комунального господарства та містобудування, пише Dezeen.

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Щоб втілити дух міста, показати стиль часу та виділити китайські особливості, ми повідомляємо про зміну політики будівництва міст,

– пояснили в уряді.

Заборона плагіату

Документ надає рекомендації для архітекторів, за якими "політика копіювання" є неприпустимою щодо будівництва важливих для країни споруд. Ідеться про стадіони, виставкові зали, музеї та великі театри.



Величезний ботанічний музей в Китаї зовні нагадує краплю води / фото: Archdaily

У минулому багато пам'яток та споруд, споруджені в Китаї, були прямими репліками європейців. У країні відтворено Тауерський міст, схожий на лондонський оригінал, Тріумфальна арка, Ейфелева вежа та Сіднейський Оперний театр.

Цим указом така політика повинна припинитися.

Заборона на хмарочоси

Уряд також видав вказівки політики щодо масштабних архітектурних проєктів, які також спрямовані на обмеження широкомасштабного будівництва хмарочосів у країні.



Цей проєкт планують завершити в Китаї до 20204 року / фото: Archdaily

Зокрема нові будівлі вищі за 500 метрів заборонені взагалі, а хмарочоси, висота яких понад 250 метрів суворо обмежуватимуться.

Річ у тім, що минулий рік був рекордним у будівництві високих хмарочосів на понад 300 метрів. Зокрема у 2019 році закінчили будівництво 530-метрового центру фінансування – це найвища вежа країни. В цілому в Китаї у 2019 році було завершено будівництво 57 будівель, висота яких становить понад 200 метрів.

Обмежити будівництво "дивних будівель"

Під означенням "дивна будівля" маються на увазі будинки, які вирізняються із загального міського пейзажу.



Тепер новобудови не можуть вирізнятись від решти будівель у місті / фото: Archdaily

Нові архітектурні проєкти повинні відповідати вимогам міського дизайну з погляду форми, кольору, об'єму, висоти та простору,

– зазначається в документі.

Ці поради узгоджуються з поглядами, висловленими президентом Китаю Сі Цзіньпіном, який закликав припинити будівництво "дивних будинків" під час свого виступу у 2014 році. Далі йшла директива 2016 року про заборону "негабаритної, ксеноцентричної та дивної" архітектури.

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