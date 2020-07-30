На міжнародному туристичному курорті Mogan Mountain, який є відомим мальовничим місцем у районі дельти річки Янцзи побудували ексклюзивний готель. Найцікавішим є його геометрична форма – Кубик Рубіка.

Перед архітекторами стояли чіткі вимоги, які були повністю виконані, пише Archdaily.

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Так, ширина, висота та довжина мають ідентичні параметри – 12х12х12.



Біля готелю є невеличкий басейн / Фото Archdaily

Каркас кубика утворений армованою сталевою конструкцією, а стіни зроблені зі скла та поділені на невеличкі квадрати. Таким чином кожен номер тут прозорий та має розкішний вид на річку та ліс.



Навколо розташовується курортна зона / Фото Archdaily

Перший поверх будівлі – найважливіша громадська зона всієї будівлі. Він функціонує як рецепція, їдальня, комунікація та задня зона. Другий та третій поверхи – основні зони, тут є 6 номерів для гостей.

Бувши самостійним простором, кожна гостьова кімната має завершений інтер'єр та унікальний пейзаж. Ідеально білі спіральні сходи служать "центральною віссю" всієї кубічної системи, та вносять світлий промінь у темний інтер'єр першого поверху.



На першому поверсі тут громадські зони / Фото Archdaily

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Сам готель стоїть на бетонній платформі, яка утворює подвір'я з басейном.

Дивіться більше фото готелю у формі Кубика Рубіка: