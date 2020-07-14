Проєкт розташований у забитому гірському селі біля підніжжя гори Сімінг у місті Юяо, провінція Чжецзян. Будинок має висоту 8 метрів, а круглої форми дах нахилений під певним кутом. Найцікавіше, що така форма спричинена не фантазією дизайнера, а має цілком практичне призначення.

Дерев'яний будиночок розташований на західному березі невеликої місцевої річки, а навколо росте бамбук, повідомляє Archdaily.

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Будиночок поділяють на верхню і нижню частини. Нижня складається із сталевих опор, в той час як верхня частина – це суцільна дерев'яна структура, а частина тераси розташована над річкою.



Дах також частково затінює терасу / Фото Archdaily

Приміщення має два поверхи, на першому рівні розташована ванна, невеличка кухня та вітальня. Нагорі – спальні та тераса.



Усі кімнати тут мають кругове планування / Фото Archdaily

Величезний дах та частину стін в конструкції підтримують 57 великих балок. Втім, дивної форми дах не є довільною фантазією архітектора. Саме коло дозволяє відвідувачам відчувати кругову послідовність кімнат та просторів будинку. До того ж, саме такий дах дозволяє розмістити велике дахове вікно.



Форму даху кілька разів змінювали / Фото Archdaily

Вікно у верхній частині будівлі покликане гарантувати приватність, та водночас велику кількість денного світла всередині. Крім того, йдучи по спіральній сходовій клітці на другий поверх, люди можуть сісти на терасу і побачити старе дерево, якому майже двісті років.

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Знизу протікає невеличкий потічок / Фото Archdaily