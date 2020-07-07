В центрі міста Анклам, що в Німеччині, архітектори відреставрували фасад житлово-комерційного будинку, який поділений на три фронтони. Кожен із цих фронтонів має цегляний фасад та різний колір. Будинок об'єднує лише готичний стиль архітектури з притаманними для нього шпилястими дахами.

Місто розташоване в землі Мекленбург-Передня Померанія, що неподалік кордону з Польщею, повідомляє Archdaily.

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Будинки мають традиційний цегляний фасад та різну висоту даху. Після реновації будівля отримала первісні кольори для усіх трьох фронтонів. Так, тут присутні попелясто-сірий, коричнево-червоний та пісочно-бежевий кольори, які додають будівлі ще більш строгого зовнішнього вигляду.



Фронтон посередині є найбільшим / Фото Archdaily

Перфорований цегляний візерунок на одному з фронтонів був розроблений як декоративний елемент у зоні сходів. Дах будинку покритий традиційною черепицею.



Такі візерунки на фасадах роблять на місці сходів / Фото Archdaily

Будинок містить 15 квартир різної площі. На першому поверсі розміщені два комерційні приміщення. У квартирах просторі тераси або балкони виходять на тихий сонячний сад. Вікна від підлоги до стелі забезпечують світло.



Будинки є доволі старими, тому фасади встигли втратити колір / Фото Archdaily

Добре розмірені спальні та оптимально оформлені ванні кімнати роблять квартири привабливими для майбутніх орендарів.

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Чіткі лінії розділяють фронтони за кольорами / Фото Archdaily