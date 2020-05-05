Коли каміння стає елементом декору: фото будинку з панорамою на Егейське море
На грецькому острові Міконос побудували шестикімнатну віллу. Особливістю будинку є використання великого неотесаного каміння в декорі екстер'єру будинку та подвір'я.
В центрі плану житла розмістили двір з їдальнею, з якої відкривається панорама на Егейське море, пише Dezeen.
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Зовнішні простори не лише наповнені камінням, але й затінені гратами з каштанового дерева, щоб боротися з субтропічним кліматом місцевості.
З будинку відкривається панорама на Егейське море / фото: Dezeen
Щоб створити будинок, який би дозволив гостям насолоджуватися перебуванням на вулиці протягом усього дня, нам потрібно було фільтрувати інтенсивність сонячного світла, забезпечуючи тінь і захист від стихій,
– розповіли в архітектурній студії, яка займалась проєктуванням помешкання.
Дерево та камінь повинні були стати основним матеріалом в будівництві та декорі / фото: Dezeen
Над парадним входом розташували дерев'яний навіс, який виступає над внутрішнім двориком, а один з кутів підтримується великим каменем. Саме дерево та камінь стали основним будівельним матеріалом для житла.
Навіс створює тінь на терасі будинку / фото: Dezeen
Кам'яні стіни будували вручну, використовуючи підручний матеріал.
Інтер'єр в будинку Середземноморський / фото: Dezeen
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Рослини та керамічні скульптури прикрашають будинок, додаючи невимушеній та земляної атмосфери.