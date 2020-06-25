Архітектурна компанія Hachem Architects спроєктувала готель на суму 65 мільйонів доларів. Зовні новий проєкт схожий на римський Колізей посеред лавандової ферми. Всередині приміщення також буде устаткування, яке перетворюватиме лаванду на джин.

Форма нового приміщення нагадуватиме підкову, повідомляє Archdaily.

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Нова будівля вміщатиме 196 номерів, спиртзавод, ресторан, конференц-зали та спа-центр.



Навколо готелю росте лаванда / Фото Archdaily

Дизайн був зроблений, щоб захопити уяву нового покоління мандрівників,

– розповідає один з архітекторів.



Частина будинку втопилась в лаванді / Фото Archdaily

Несподівана форма спричиняє також незвичний інтер'єр, в якому вестибюль, кімнати для гостей, розважальні простори та коридори мають різні приховані кімнати та закутки.



З цього ракурсу готель схожий на Колізей / Фото Archdaily

Шкіра, натуральний бетон, обшивка золотом та брус використовували тут для облаштування інтер'єру, щоб викликати тепло та розкіш, а текстури відкритих сукупних поверхонь.

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Інтер'єр тут виконаний в стриманих пастельних кольорах / Фото Archdaily