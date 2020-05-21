Колоніальний стиль та еко стандарти: фото експериментальної багатоповерхівки з Австралії

В столиці Австралії, Сіднеї, побудували багатоквартирний житловий будинок в колоніальному стилі, щоб не порушити зовнішній вигляд історичного району. Проте особливістю будівлі є поєднання екологічних ініціатив та історії країни в одній споруді.

В результаті проєкт вдало гармоніює з навколишніми будівлями та водночас відповідає всім екологічним стандартам, пише Archdaily.

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На даху будинку облаштували великий парк із зонами для відпочинку, овочевими садами, безпечними ігровими зонами для сімей та їдальнями.



Для мешканців будинку облаштували парк на даху / фото: Archdaily

Ще однією особливістю будівлі є наскрізні арки на першому поверсі, які ведуть до паркового комплексу міста. Зсередини портали обшиті дерев'яним брусом.

Зв'язок з колоніальним минулим проєкт показує своїм цегляним фасадом, який перегукується з історичними сусідніми будинками. Вікна тут трохи втоплені в фасад, таким чином архітектори змогли додати внутрішні балкони та приємну прохолодну атмосферу на терасах.



Зовні будинок не вирізняється із загальної забудови / фото: Archdaily

Розробники проєкту запевняють, що усі матеріали, з яких зведена будівля, піддаються переробці. Сам проєкт експериментальний та може бути реалізованим по усій Австралії.

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