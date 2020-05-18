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Комфортне життя в лісі: в Португалії туристам пропонують пожити в сучасних бунгало – фото

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Будиночки органічно вписуються в ландшафт
Будиночки органічно вписуються в ландшафт / Archdaily

Еко-будинки зявились в парку Педраса Сальгадаса, що в Португалії. Бунгало посеред дикого лісу є готельними номерами. Невеликі зовні будиночки містять все необхідне для комфортного відпочинку.

З іншого боку, органічність самого парку фактично пропонує розмістити тут бунгало, які невеликі порівняно зі звичайним готелем і їх набагато простіше приховати серед дерев, пише Archdaily.

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Кожен з будиночків складається з передпокою, ванної кімнати, вітальні та спальні. Проєкт реалізовували так, щоб не вирубали жодне з дерев. Дійсно, кожен будинок інтегрований в екосистему та не порушує її.


Під час будівництва не зрубали жодного дерева / фото: Archdaily

Деякі з них змішуються і плутаються з деревами. Вони хочуть бути деревами,
– розповіли ініціатори проєкту.


Інтер'єр теж виконаний в еко-стилі / фото: Archdaily

Кожен модуль тут розташований так, щоб зберегти конфіденційність своїх мешканців. Покриття шиферним дахом створює відчуття старих і органічних будівель.

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Кілька будиночків поєднали між собою / фото: Archdaily

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Португалія Будівництво Еко споживання Дім
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