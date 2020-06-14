Контраст білого і коричневого: в Парижі побудують цілий мікрорайон з однакових будиночків – фото
Один з районів Парижа планують серйозно осучаснити зведенням однакових п'ятиповерхових будиночків білого та коричневого кольору, які поєднають між собою балконами. Контраст буде не лише в кольорі, але й структурі фасаду – білі помешкання зроблять пористими, а коричневі гладкими.
Вулиці в мікрорайоні матимуть рясну рослинність на узбіччях, пише Archdaily.
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Проєкт складається з абсолютно ідентичних п'ятиповерхових будинків з класичними дахами. Відрізнятись буде лише колір будинків та фасад, білі матимуть повздовжні лінії, а коричневі будуть абсолютно гладкими.
Вулиці між будинками будуть пішохідними / Фото Archdaily
Приміщення будівлі поєднають балконами, які вкриті тонкою металевою сіткою, що захищає приватне життя мешканців, не позбавляючи їх природного світла.
Район повстане неподалік парку Ла-Віллет, що на півночі Парижу.
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