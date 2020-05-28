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Коробка на стовпах: цікаве архітектурне рішення для самотнього будинку в Бразилії – фото

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Будинок побудували неподалік заповідника
Будинок побудували неподалік заповідника / Dezeen

Американська архітектурна студія Olson Kundig реалізувала проєкт для самотнього будинку неподалік Ріо-де-Жанейро. Цікаво, що сама будівля не торкається землі та стоїть на бетонних стовпах. Таке рішення дозволило створити велику затінену терасу під будинком.

Одним зі стовпів є великий димар, який виводить дим з обох камінів – на терасі та в самому будинку, пише Dezeen.

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Це помешкання було побудоване для пари, яка хотіла усамітненого сховку після багатьох років життя в гамірному Ріо-де-Жанейро. Загалом приміщення має площу у 140 квадратних метрів.


Дістатись всередину можна лише за допомогою сходів / Фото Dezeen

Будівля висить над землею і є майданчиком для того, щоб власники могли оцінити і насолодитися прекрасним ландшафтом Ріо,
– розповів один із розробників проєкту.


В інтер'єрі переважає дерево / Фото Dezeen

Каркас будинку зроблений з чорної сталевої рами, щоб запобігти корозії. Стіни тут зроблені зі скла, крізь які відкривається краєвид на Ріо-де-Жанейро.


Тераса розташована прямо під вітальнею / Фото Dezeen

Бетонна підлога на критій терасі пігментується червоною фарбою, в той час як стеля покрита деревиною з місцевих дерев.

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У вітальні затишок створює камін / Фото Dezeen

В інтер'єрі більшість меблів та облицювання стін і підлоги – дерев'яне. У вітальні та спальні вздовж стін простягаються книжкові полиці.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Будівництво Дім Бразилія Власна квартира
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