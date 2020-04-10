Королівство бетону: 10 знакових будівель китайського бруталізму – фото

В Китаї останні 20 років сформувався стійкий тренд на брутальну бетонну архітектуру. Письменник та фотограф Альберто Болонья висвітлює 10 кращих зразків китайського бруталізму.

Аналіз китайської брутальної архітектури висвітлено в книзі "Китайський бруталізм сьогодні", пише Dezeen.

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Водночас, за словами самого автора, в книзі проаналізовано дуже мало будівель.

Я аналізував лише вершину піраміди, я аналізував дуже мало будівель,

– розповів Альберто Болонья.

10 знакових будівель в стилі китайського бруталізму

Гімназія Нового кампусу університету Тяньцзінь



Корпуси університетів в Китаї часто роблять з бетону / фото: Dezeen

Якщо ви подивитесь на цю будівлю, ви зможете побачити форми, отримані за допомогою дерев'яної опалубки. Опалубка коштує дорого, бо потребує роботи багатьох будівельників,

– розповідає Болонья.

Музей історії Нінбо



Під час будівництва повторно використали деякі будівельні матеріали / фото: Dezeen

Поверхні будівлі поєднують бетон і тип кладки під назвою вапан, який використовує вторинні будівельні матеріали.

Музей історії Нінбо – це шедевр з точки зору орнаменту,

– розповів автор книги.

Музей скульптури Луєюань-Стона



Цю споруду повністю відлили з бетону / фото: Dezeen

В цьому випадку бетон використовували не лише у ролі орнаменту, але і як основний матеріал для будівництва. Саме тому, під час будівництва не використовувались розпірки.

Меморіальний зал "Великого походу" Червоної армії Китаю



Особливу увагу дослідники приділяють колонам / фото: Dezeen

Меморіальний зал в китайському Сичуані дуже цікавий завдяки архітектурній формі деяких його елементів.

В основному йдеться про колони на першому поверсі, а також деякі поверхні, при будівництві яких, використовувалася опалубка з бамбукових тростин,

– розповідає Альберто Болонья.

Приморська бібліотека



Цю бібліотеку добре знають в країнах Європи та Америки / фото: Dezeen

Приморська бібліотека досить відома на Заході. Вона побудована таким чином, щоб поєднати простір зі світлом та недосконалими поверхнями.

За словами автора книги, архітектурна студія знала, що ідеальну поверхню отримати неможливо.

Культурний центр Шуй



Схожий принцип застосували і у попередньому проєкті / фото: Dezeen

Стіни цієї споруди також мають дуже шорстку структуру через дерев'яну опалубку, яку використовували під час будівництва.

Музей сучасного мистецтва Тайчжоу



За задумом, бетонна поверхня мала бути гладенькою / фото: Dezeen

Ще одна неприступна зовні будівля. Проте, під час будівництва цієї споруди, намагались отримати ідеально гладку поверхню.

Туристичний центр долини "Peachblossom"



Бетон на фасаді має різний колір / фото: Dezeen

Під час декорування фасаду цієї споруди, архітектори вдалися до техніки куща. Вона передбачає використання бетону іншого кольору в місцях, де є помилки під час первинного будівництва.

Музей мистецтв Му Сінь



Музей розташований на воді / фото: Dezeen

На думку автора книги, це шедевр з погляду концепції простору.

Бетон там ідеальний. Це приклад того, що максимально можна отримати від бетонних стін,

– сказав Болонья.

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Молодіжний табір "Аранія Цісін"



Ця будівля показує блискуче застосування бетону в молодіжному таборі / фото: Dezeen

Конкретна форма будівлі, результат ретельного планування різних функцій, створює простори з якістю та сприйняттям, на які, здається, не впливає погано керована обробка оголених бетонних поверхонь,

– підкреслив автор книги