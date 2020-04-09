Коронавірус в Україні: як пандемія позначиться на ринку нерухомості у 2020 році

Українська економіка ще не до кінця оговталась після кризи у 2014 році, а вже у 2020 через карантинні обмеження, які діють у більшості країн світу, загалом уся світова економіка втрачатиме позиції. Як пандемія коронавірусу позначиться на ціні нерухомості у цьому році – читайте в матеріалі.

За словами Прем'єр-міністра України, у 2020 році українська економіка сильніша ніж у 2014-му, тож наслідки не будуть не настільки критичними ніж 6 років тому.

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Помірний оптимізм зберігає і президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. За його словами, такого провального сезону як був у 2008 році, точно не буде.

Це були різні кризи і різні були підстави для криз і правильно влада вважає, що таких наслідків як було 2008 року не має бути. У 2008 був дуже спекулятивний ринок нерухомості. У 2014 році в нас була політична криза, тому вплив був інший. В цьому році інші підстави і інші наслідки будуть,

– розповідає Юрій Піта у коментарі 24 каналу.

Також на думку експерта, будівництво нових об'єктів не зупиниться. За словами Юрія Піта, збільшення вартості матеріалів не є причиною для зупинки будівництва.

Тому, якщо десь і зупинилась будова, то це через невміння або неможливість правильно порахувати вартість будівництва. Проте будівельні та девелоперські компанії повинні витримати.

Іпотека

Ще колишній очільник Кабінету Міністрів Олексій Гончарук заявляв, що в Україні занадто високі іпотечні ставки, а щоб виплатити їх, треба продавати зброю або торгувати наркотиками.

Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто, не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку,

– розповідав Гончарук.

Яка зараз ставка по іпотеці в Україні?Сьогодні в Україні найвища іпотечна ставка в Європі, та одна із найвищих у світі – близько 19,5%. До прикладу в сусідній Польщі цей показник становить трохи більше ніж 4%, а у Франції взагалі 1,6%.

Тоді прогнозувалось, що іпотечну ставку знижуватимуть до 10%. Проте в умовах пандемії навряд цю тему піднійматимуть знову у 2020 році.

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Водночас, за словами Юрія Піта, нижча ставка на іпотечне кредитування хоч і не стане спасінням, але є суттєвою підтримкою ринку нерухомості.