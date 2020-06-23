У 2015 році організація Intsikelelo співпрацює з громадою Лангбос в ПАР. Жителі тут не мають будинків, протічної води, доріг та електрики. Саме тому компанія розробляє різні варіанти дешевого житла для місцевих. Один з таких варіантів є будинки у вигляді ракети, де стіни зведені з мішків з землею.

Організація називає цю технологію Superadobe, повідомляє Archdaily.

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Superadobe – це простий будівельний метод, за якого місцевий грунт змішується з невеликою кількістю цементу. Така технологія допомагає створити елегантні і міцні конструкції на основі простої геометрії та базових інженерних принципів.



Так виглядає процес будівництва нових будівель / Фото Archdaily

Використання Superadobe дозволило нам інтегрувати традиційну земляну архітектуру разом з сучасними ідеями дизайну в новий проєкт,

– розповів один з розробників.



Місцеві мешканці займаються будівництвом нових помешкань / Фото Archdaily

Будинки також обладнують установками для збору сонячної енергії, яку перетворюють на електроенергію та гарячу воду. Такі приміщення влітку зберігають прохолоду, а взимку тепло.



Землю видобувають за кількасот метрів від місця будівництва / Фото Archdaily

До будівництва залучили 30 місцевих жителів, які зазвичай працюють на різних сезонних роботах.



Зовні будівлі виглядають доволі футуристично / Фото Archdaily

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Самі будівлі зовні виглядають як космічні ракети. Така унікальна зовнішня форма виступає пам'яткою досягнень громади Лангбос.