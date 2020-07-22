Два архітектурні видання зі світовим іменем Calvert Journal і ArchDaily разом заснували проєкт, за яким знайомлять читачів з архітектурними потугами СРСР та інших соціалістичних держав. Пропонуємо читачам поглянути на знакові будівлі радянської епохи. Сьогодні йтиметься про 5 готельних споруд.

Загалом видання представлять 50 монументальних споруд, повідомляє Archdaily.

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5 готельних будівель з епохи соціалізму

"Інтерконтиненталь" / Бухарест, Румунія



Загалом тут понад 250 номерів / Фото Archdaily

Розташована на центральній Університетській площі міста, 25-поверхова будівля була першим п'ятизірковим готелем, побудованим у румунській столиці, а також, найвищою будівлею в місті.

Готель "Київ" / Братислава



Готель кілька разів хотіли знести / Фото Archdaily

Побудований у 1973 році готель Братислави "Kyjev" – приклад радянського модернізму. Монолітна 16-поверхова бетонна конструкція має 175 номерів, та була призначена для урядовців і туристів. Кілька років тому тут оновили фасад, зробивши з будівлі мистецький простір.

"Космос" / Кишинів, Румунія



За сьогоднішніми мірками тут 3-зіркові умови / Фото Archdaily

Монументальне приміщення було зведене між 1974 та 1983 роками. Будівля була на той час найбільшим готелем у країні.

20-поверхова залізобетонна конструкція може похвалитися симетричним фасадом, усіяним трикутними балконами фасадом, екстравагантними мармуровими інтер'єрами та прибудовами на першому поверсі, де розміщуються казино та конференц-центр. Готель працює по сьогоднішній день.

"Vila Auska" / Паланга, Литва



Сьогодні будівля працює як готель і спа-центр з 28 спальням / Фото Archdaily

Місцеві називають цей готель "віллою Брежнєва", адже цей приморський курорт – улюблена дача колишнього радянського лідера Леоніда Брежнєва. Розташована посеред соснового лісу та поряд з Балтійським морем, вілла високо цінувалась партійною елітою.

В інтер'єрах багато мармуру, золота, оксамиту, візерункових шпалер та стель у ліпнині.

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"Інтерготель" / Велико-Тирново, Болгарія



Сьогодні готель досі працює, але перебуває у жалюгідному стані / Фото Archdaily

Цей готель епохи соціалізму складається з декількох будівель на березі річки Янтра. Споруда може похвалитися великою кількістю круглих балконів, вигнутих стель та зовнішніх сходів. Будували цей "шедевр" протягом 14 років.