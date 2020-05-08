Креативний центр на території звалища в Таїланді – фото місця, де навчаються мігранти з Бірми

Некомерційна організація Estudio Cavernas побудувала громадський простір в Таїланді. Тут навчаються понад 400 дітей емігрантів з Бірми. Будівля зведена таким чином, щоб уникати руйнувань під час сезону мусонів.

Каркас, а також підлогу виготовили з спеціального бруса, а конструкція підіймається над землею, пише Dezeen.

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Складений дах має три великі трикутні отвори, які дозволяють будівлі отримати багато природного освітлення та вентиляції у будівлі.



Загалом громада має великий простір / фото: Dezeen

Всередину ведуть сходи, які також використовують як простір для відпочинку в перервах між навчанням. Також тут облаштований пандус.



Сходи тут теж дерев'яні / фото: Dezeen

Ідея громадського центру виникла з інтерпретації деяких соціальних проблем у міграційній громаді. Сміттєзвалище поряд допомагає зрозуміти важливість сортування сміття та охорони довкілля,

– пояснив свою ініціативу один із розробників.



Ця територія вже не перший рік є домом для мігрантів / фото: Dezeen

В архітектурній фірмі зазначають, що раніше ця громада не мала жодного приміщення для навчання.

Також навколо центру висадили багато дерев та створили овочевий сад.

Всередині небагато меблів, адже діти зазвичай сидять на підлозі / фото: Dezeen

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Ми можемо вважати його успішним проєктом лише тоді, коли будемо впевнені в безперервності навчальної діяльності, а також у підтримці інфраструктури,

– розповів директор організації.