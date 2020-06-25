Міський голова Лондона Садік Хан нещодавно оголосив, що мерія має план переселитися з теперішньої будівлі, що неподалік центру міста, на околицю. Такі заходи викликані зменшенням впливу поширення коронавірусу у Великій Британії.

Нова будівля має "кришталевий" вигляд та розташовується біля Темзи, пише Dezeen.

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До нового приміщення, яке розроблене компанією WilkinsonEyre, переїде сам мер та уся адміністрація міста.

За словами Садіка Хана, такий крок дозволить заощадити місту близько 11 мільйонів фунтів на рік. GLA прогнозує дефіцит бюджету в розмірі майже 500 мільйонів фунтів на найближчі два роки через пандемію коронавірусу. Такий крок мав би дозволити зекономити гроші для бюджету.



Мер Лондона Садік Хан / Фото The Telegraph

Першим моїм пріоритетом завжди буде захист фінансування послуг фронтових служб, серед яких громадський транспорт, поліція та пожежна служба,

– розповів міський голова Лондона.

Теперішня будівля



Так виглядає теперішня будівля мерії / Фото Dezeen

Нинішня будівля мерії була спроєктована Фостером + Партнерами для розміщення уряду та була відкрита в 2002 році. Вона містить актову палату для 25 членів Лондонської асамблеї, а також офісні приміщення для 500 співробітників адміністрації.

Особливість його форми полягає у геометрично модифікованій сфері, яка ніби нахиляється до річки. Вона була розроблена таким чином, щоб охопити найбільший об'єм з якнайменшої площі.

Нова будівля



"Кристал" побудований в промисловому районі міста / Фото Dezeen

"The Crystal" – офіційна назва приміщення, до якого і передислокуються чиновники. Ця будівля відкрита у 2012 році та зроблена повністю зі скла.

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Будівлю будували спеціально для компанії Siemens як виставковий центр, проте зараз орендний договір у виробника мобільних телефонів добігає кінця. На думку посадовців, переїзд також допоможе оживити цей район міста.