Американський репер, продюсер, дизайнер та віднедавна кандидат у президенти США Каньє Вест опублікував фото будівництва житла для бездомних. Будинки матимуть круглу форму та будуть маленькими за площею. Це начебто фінальний прототип дешевого помешкання, проте він уже зазнає критики від користувачів соціальних мереж.

Каньє Вест розмістив фото кулеподібних металоконструкцій у Twitter, повідомляє Dezeen.

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Прототип житла під назвою YZY повинен стати першим проєктом житла від музиканта. На світлині зображений останній макет будинку, який виглядає як низька конструкція з дерев'яних грат, які він побудував на своїй ділянці в Каліфорнії наприкінці минулого року.



Так виглядають конструкції сьогодні / Фото Dezeen

Раніше в інтерв'ю виданню Forbes в липні 2019 року Вест заявив, що має намір створити житло для людей з низьким рівнем доходів або для бездомних людей.

Репер сказав, що планує черпати натхнення з фільмів "Зоряні війни", а проєкт можна використовувати як підземне житло для бездомних. Після цієї заяви Вест почав набір архітекторів до своєї команди.



Каньє Вест зібрався у президенти / Фото Dezeen

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Втім, ініціатива кандидата у президенти США вже була висміяна в мережі, адже залізобетонні конструкції ніколи не відрізнялися доступністю через високу ціну обидвох матеріалів.