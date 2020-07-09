Часто під час купівлі квартири інвестори роблять одні і ті ж помилки. Це й не дивно, адже купити власне помешкання – не на шопінг сходити. В такій справі кожна невелика помилка може обійтись доволі дорого в майбутньому. Тож, які є 5 найпоширеніших помилок при виборі квартири, та що варто знати перед покупкою – читайте в матеріалі.

Про типові помилки нам розповідають експерти девелоперської компанії LEV Development, повідомляє Дім 24.

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Не поспішати, залишити емоції та самовпевненість осторонь, та чітко знати свою мету – основні поради, що допоможуть вам зробити правильний вибір.

5 найпоширеніших помилок при виборі квартири

Невизначеність



Складіть список важливих для вас факторів / Фото Unsplash

Перед купівлею варто чітко усвідомлювати, яку квартиру ви шукаєте. Що для вас важливо? Планування, інфраструктура, розміщення чи навіть вигляд з вікна. Перед тим, як починати пошуки — випишіть для себе список необхідних та важливих для вас факторів.

Надмірна емоційність

Емоції, без сумніву, є ворогом серйозних рішень. Якщо ви будете надто прискіпливо ставитись навіть до найменших дрібниць, то ніколи не знайдете квартиру мрії. І навпаки, якщо сконцентрувати увагу на чомусь одному — можете пропустити важливі недоліки.

Поспіх



Не варто поспішати з купівлею / Фото Unsplash

Ринок нерухомості сьогодні сильно відрізняється від того, який був 10 років тому. Немає сенсу перейматися через те, що бажану квартиру швидко перекупить хтось інший. Не поспішайте. Оберіть та забронюйте кілька варіантів, а тоді спокійно зважте усі переваги та недоліки.

Надмірна самовпевненість

Якщо ви купуєте житло вперше, чи не надто тямите в юридичних тонкощах – зверніться до фахівців. Такий крок допоможе зберегти ваш час, нерви та гроші. Наприклад, хороші юристи позбавлять вас від непотрібної паперової роботи та підкажуть, як повернути 1 % від вартості квартири.

Обслуговування будинку



Обслуговування будинку теж є важливим фактором / Фото LEV Development

Радимо поцікавитись, хто буде обслуговувати ваш будинок. Чи доведеться вам потурбуватись про все самостійно, чи таку відповідальність візьме на себе ОСББ. Зрештою, найкращим варіантом буде управлінська компанія.

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Так, житлові комплекси від девелоперської компанії LEV Development обслуговує управлінська компанія SERVICEHOUSE, яка потурбується про чистоту у під'їздах, вивіз сміття, вашу безпеку та багато інших важливих чинників комфортного життя.