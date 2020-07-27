Студент-архітектор Девід Гуамбо побудував собі невеличкий дерев'яний будиночок в сільській місцевості у Еквадорі з солом'яним дахом та на дерев'яних палях. Самотнє помешкання слугує для хлопця робочим кабінетом та місцем для розваг, а ще тут можна сміливо слухати гучну музику.

Kusy Kawsay (назва будиночка) в схилі пагорба в Сукре, що в сільській місцевості Еквадору. Назва помешкання дослівно перекладається на пристрасне життя з Кіхва – діалекту кечуа, мовою, що є поширеним в Андах, повідомляє Dezeen.

Читайте також: Гострі дахи та мінімалістичний фасад: фото надзвичайно стильних будиночків в Карпатах

Девід Гуамбо – студент, який вивчає архітектуру в одному з тамтешніх університетів, розповів, що спроєктував і побував маленький робочий простір, щоб робити працювати, слухаючи гучну музику.



Під будинком часто сидять перехожі / Фото Dezeen

Я люблю працювати під гучну музику. Саме тому завдання в університет я робив слухаючи музику. Проблема в тому, що я працюю переважно вночі і це турбує моїх сусідів,

– розповідає Девід.



Під час будівництва використовувались лише екологічні матеріали / Фото Dezeen

Так народилась ідея побудувати усамітнене житло, яке ще й отримало непогану звукоізоляцію. Для цього хлопець вирішив звести будинок з дерева та глини.



Навколо горбистий ландшафт / Фото Dezeen

Приміщення має двосхилий дах, з солом'яною покрівлею. Стіни складаються з дерев'яного каркаса та спресованої глини. Трикутне вікно утворює фронтову стіну крихітної будівлі, щоб пропускати сонячне світло, а сама конструкція розташована на пагорбі, тож у ролі фундаменту тут дерев'яні палі.



Будинок має хорошу звукоізоляцію / Фото Dezeen

Вас зацікавить: З багаттям на терасі: в Колумбії побудували затишний гірський будиночок – фото

Всередині каркас даху оголений, а підлога складається з дерева. Меблі в помешканні також виготовлені з грубого дерева. Тут є стіл з ніжками, які зроблені з пеньків, та стілець з колоди.