Статистика свідчить, що більшість українців віддають перевагу інвестувати власні гроші в нерухомість. Втім, ціна на квартиру відрізнятиметься в залежності від того коли саме ви її придбали – йдеться про етапи будівництва житлового комплексу. Коли вигідніше купити квартиру та які є недоліки і переваги інвестицій перед стартом будівництва – читайте в матеріалі.

Вкладаючи гроші у квадратні метри можна не лише захистити їх від знецінення, але й заробити, повідомляє Дім 24.

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Купівля квартири перед початком будівництва

Іванна Іванків, керівник відділу продажу LEV Development розповідає, що ідеальний варіант – придбати квартиру на початковому етапі будівництва. Адже саме тоді ціни на житло найнижчі. Різниця між цінами перед стартом будівельних робіт, та на готове житло подекуди сягає 40%.

Так, кожен етап будівництва не лише наближає момент здачі об’єкту, але й збільшує ціну на помешкання.



Багато покупців інвестують свої гроші ще перед стартом будівельних робіт / Фото Unsplash

Купивши квартиру до початку будівництва, покупець може отримати немалий дохід від перепродажу вже готової квартири,

– розповідає Іванна Іванків.

До прикладу, близько 60% квартир девелоперської компанії LEV Development купують саме на початковому етапі будівництва.

Ризики



Варто вивчити досвід компанії / Фото Unsplash

Очевидно, що купувати житло варто лише в перевірених девелоперських компаніях. Особливо, коли йдеться про інвестиції на ранніх етапах будівництва. Поцікавтеся історією компанії і її попередніх об'єктів. Купівля житла у такій компанії є гарантією того, що ви зможете перепродати квартиру вигідно.

Купівля готової квартири



Готову квартиру теж буде легко перепродати / Фото Unsplash

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Якщо ви все-таки вагаєтесь, то можете зачекати і придбати житло на пізніх етапах будівництва. Адже такий варіант дозволяє отримати прибуток у розмірі до 20%. У цьому випадку залишається дочекатися здачі об'єкту, продати квартиру й отримати свої гроші.