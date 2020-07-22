Проєкт кожного блоку складається з трьох спалень та вітальні та тераси площею 70 квадратних метрів на нижньому рівні. Кожен блок має невеликий приватний басейн, бар та зону відпочинку.

"Ескондіда" розташована в 50 метрах від мексиканського узбережжя Тихого океану, в стратегічній точці Пуерто-Ескондідо: на скелі біля маяка. Вілла прагне створити симбіоз між архітектурою та океаном, пише видання Archdaily.

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Проєкт La Escondida побудований з простої конструкції із залізобетону, блокових стін, цементу, піску та ребристих плит.



Дизайн квартири в середині витриманий в стилі мінімалізм / Фото Archdaily

Ця система дозволила працювати ефективно і водночас зробити міцну конструкцію, щоб протистояти характерним землетрусам для цього місця.



Проєкт передбачає невеличкий басейн / Фото Archdaily

У кожному номері є 2-3 спальні та велика тераса. Дизайнерам вдалось досягти конфіденційності між блоками забудов і завдяки зручному розташуванню мешканці відчувають себе в будинку, а не в квартирі.



Аби не заважати сусідам, архітектори передбачили невеликі щілини між забудовами / Фото Archdaily

Квартири орієнтовані на продаж для туристів, які проводять сезони на узбережжі Оаксаки з Мехіко, США та Канади.

Більше фото квартирного містечка на березі Тихого океану: