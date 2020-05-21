Квартири стануть більшими: як коронавірус вплине на вимоги покупців нерухомості – деталі

Дві найважливіші зміни у запитах покупців квартир – більше місця та наявність балкону. На думку відомої архітекторки Елісон Брукс, тенденція на мікробудинки найближчим часом буде неактуальною. Також більший попит матимуть помешкання з балконом.

Такі зміни викликані карантинними обмеженнями по усьому світу, пише Dezeen.

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Також, за словами архітекторки, навіть після пандемії бажання мати великий простір та власний балкон чи терасу нікуди не зникнуть.

Я не знаю нікого, кому потрібно менше місця або людей, які хочуть менше місця, особливо молодих людей,

– пояснила Елісон Брукс.

Тепер всі приділяють набагато більше уваги місцям, де можна опинитися на вулиці, не перебуваючи на вулиці.

Найцікавіше, що Елісон Брукс якраз була прихильницею тенденції до зменшення житлового простору. Такі заходи могли б стати рятівними для мешканців великих міст, де оптимізація житлового фонду збільшить кількість пропозицій нового житла.

Проте коронавірус змушує населення планети задуматись над більшим помешканням, адже ніхто не може спрогнозувати, коли у світі з'явиться новий смертоносний вірус.

За словами архітекторки, саме питання як задовольнити такі запити від покупців, сьогодні і є найважливішим, над яким працюватимуть всі архітектори.

Які проєкти раніше реалізовувала Елісон Брукс

Житлова багатоповерхівка в Лондоні



Тут майже кожна квартира має балкон або терасу / фото: Dezeen

Сучасна прибудова до історичного будинку у Глостерширі



Це житло для людини творчої професії / фото: Dezeen

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Отримала нагороду за вклад в розвиток житлового простору в Британії



У 2008 році спільно з кількома архітекторами, Брукс виборола престижну нагороду / фото: Dezeen