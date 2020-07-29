Позаду головного вокзалу Амстердама зведуть великий житловий будинок з цегли. Бурий фасад розбавлять квіти та рослини, а загалом тут створять 250 об'єктів для продажу чи оренди. Більше про нову екологічну розробку поблизу центру Амстердама – читайте в матеріалі.

Brink Tower покликана зв'язати райони міста Ван дер Пек та Овергукс, повідомляє Archdaily.

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План майбутньої вежі пропонує 120 квартир різної площі, 30 таунхаусів для догляду, конференц-зал та численні комерційні приміщення. Великий цокольний поверх вміщатиме кав'ярні та магазини.



Будівля матиме прямокутну форму / Фото Archdaily

Тераси та дахи проєкту мають стати зеленими зонами, які до того ж, збиратимуть дощову воду, яку потім повторно використовують для поливу рослин.



Фасад торгових та нижніх поверхів засадять квітами / Фото Archdaily

Загалом будівля матиме 28 поверхів, та має розв'язати проблему дефіциту житла для студентів та науковців. Нова вежа стане зеленим символом Амстердаму та новим для міста типом житлових будівель.



Тераси відкриють на кожному клаптику даху / Фото Archdaily

Розробники наголошують, що будинок запропонує тісну взаємодію між мешканцями.

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Інтер'єри, звісно, зроблять мінімалістичними / Фото Archdaily