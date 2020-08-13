У самому центрі мікрорайону Chapelle International у 18 окрузі Парижа, який зараз активно реставрують, архітекторстькі компанії монтують дві вежі із загальною кількістю 254 квартир, частину з яких – використовуватимуть, як офіси.

Спеціально для квартир типу SOHO дизайнери запропонували нове бачення, що поєднує робоче місце та будинок. База секції SOHO поділена по своїй довжині широкою внутрішньою вулицею, про це пише видання Archdaily.

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Вулиця простягається аж до вестибюля входу Е2, щоб пов'язати між собою два будинки. Понад 20 ділових приміщень, розташованих на першому поверсі, є доступними для громадських просторів. Житлові квартири ж, розташовані поверхом вище.



Фасад частково облицьований металом / Фото Archdaily

Верхній рівень вежі починається від рівня G + 6 до G + 16 і складається з збірного білого бетонного екзоскелета, виділяючи широкі горизонтальні лінії та пропонує великий простір, тим самим надаючи проєкту можливість випробувати будь-який інтер'єр, а також вид на приголомшливий міський пейзаж Парижу.



Вежі розраховані, як на квартири, так і на офісні приміщення / Фото Archdaily

Вежу сусідку, розробили MOA Architecture, вона складається з двох поперечних веж, що утворюють єдиний блок. "Міська вежа" має "перфоровану стіну" вікон за традиційною моделлю.



Вікна виконали у традиційному стилі Парижу / Фото Archdaily

Орієнтована на південний схід у напрямку Сакре-Кер, має дуже делікатну структуру, на 40-сантиметровій колоні та балковій сітці. Засклені дерев'яні двері від підлоги до стелі забезпечують повну прозорість, але є майже непомітними з боку тераси.



Широкі сходи з'єднують дві вежі між собою / Фото Archdaily

Архітектори попрацювали і над відносно малою вагою веж. Полегшення ваги забезпечує максимальну гнучкість, а також несе користь для екології – все завдяки меншій кількості використаного бетону.

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