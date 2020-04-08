Lev Development: Ми створюємо комфорт на всіх рівнях

У 2015 році Олександр Островський та Володимир Левицький заснували девелоперську компанію LEV Development, зрозумівши, що саме сьогодні необхідно для ринку нерухомості в Україні. Яка різниця між девелоперською та будівельною компанією, а також яка суть роботи LEV Development – читайте в нашому матеріалі.

Компанія LEV Development з'явилась у Львові з великої ідеї її співзасновників Олександра Островського та Василя Левицького змінити місто, пристосувавши його до потреб мешканців. Назва компанії має подвійний зміст.

Life – це життя, Energy – енергія, та Victory – перемога. Водночас його можна прочитати як "лев", а лев, це Львів. Ми віримо, що життя та енергія ведуть нас до перемоги, у тому числі над собою, перемоги у тому секторі, де ми працюємо,

– пояснює один із засновників.

Житло наповнене змістом



Олександр Островський (ліворуч) один із засновників компанії LEV Development

LEV Development базує своє мислення не на формі, а на змісті. Прикладом тому є три здані в експлуатацію житлові комплекси та ще чотири, що знаходяться на різних стадіях будівництва. Кожен із них – унікальний, спроєктований за індивідуальним авторським проєктом, а головне – з думкою про потреби майбутніх власників.

Наприклад, головним ідейним наповненням житлового комплексу HYGGE 148 є справжні скандинавські якість та комфорт на всіх рівнях: від зовнішнього вигляду будинку до інтер'єру окремих помешкань.

Замість захаращеної рядами автівок прибудинкової території тут будуть дитячі та спортивні майданчики із вуличними тренажерами та спеціально облаштованою зоною барбекю. Автомобілі ж відправляться у великий дворівневий паркінг, розрахований на всіх мешканців.

Ідеальний готель



Lev City Hotel – один із об'єктів LEV Development

Такий самий підхід у девелопера і до інвестиційних об'єктів. Наприклад, нового апарт-готелю Lev City Hotel.

Ми поставили собі питання: в якому готелі ми б хотіли зупинитись завітавши до Львова? І виходячи із питання, шукаємо відповідь. У першу чергу "ідеальний" на нашу думку готель повинен розташовуватись недалеко від центру, повинні бути зручні паркомісця, має бути зручна логістика як автомобільна, так і пішохідна, зручний громадський транспорт,

– розповідає про проєкт Олександр Островський.

За словами Островського, під час будівництва компанія спиралась не тільки на європейський, але багато у чому і на власний досвід користування готелями.

Саме тому у Lev City Hotel передбачили не тільки всю необхідну внутрішню інфраструктуру (кафе, лобі, два рівні паркінгу, терасу з чудовим краєвидом на центр міста), але й подбали про, здавалось би дрібниці, від яких і залежить враження від готелю: високий рівень шумоізоляції, зручні ліжка, якісний інтернет.

Піклування про завершені об'єкти

Важливо, що навіть після того, як будівництво завершується і квадратні метри знаходять своїх власників, LEV Development продовжує про них дбати.

Ми розуміємо, що світ змінюється, змінюються вимоги, тож намагаємось дивитись вперед. Наше бачення – це якісний сервіс. Відтак ми передаємо усі об'єкти управляючій компанії, котру ми заснували на наших цінностях. Купуючи житло у нас, ви не просто отримуєте якісь квадратні метри – ми створюємо цілу екосистему, – підкреслив Олександр Островський.



Компанія обслуговуватиме ваш будинок після завершення будівництва

Ще один бонус – саме управлінська компанія бере на себе усі питання, що можуть виникнути у мешканців. Робота ведеться за принципом "єдиного вікна", звільняючи власників житла від часто не найприємнішого досвіду спілкування із різними комунальними службами та інстанціями.

Ми хочемо показати той ідеальний сервіс, що може отримати людина проживаючи в наших об’єктах. Через цей сервіс ми хочемо показати, що так може жити кожен українець. Тобто через якісне, професійне управління прийти до відчуття безпеки, комфорту та добробуту для кожної родини. Питання якості тих послуг, що людина споживає кожного дня – головне,

– говорить один із інвесторів.

Які переваги у LEV Development?Саме цілісний продукт грає на боці компанії. Клієнт отримає не лише гарантії від забудовника та красиве житло, в яке були інвестовані гроші. Lev Development надає якісне обслуговування будинку та навколишніх територій вже після завершення будівництва.