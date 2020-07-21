У відповідь на пандемію COVID-19 архітектурна студія SPACECUBE розробила лікарню з контейнерів. Таке приміщення міститиме необхідне лікарняне обладнання та збиратиметься всього за 15 годин. Більше про нову розробку – читайте в матеріалі.

Першу таку розробку планують поставити в Мельбурні, що в Австралії, повідомляє Archdaily.

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Така лікарня покликана допомагати впоратись стаціонарним закладам із напливом пацієнтів. Модульну лікарню розробили кілька тижнів тому, але архітектори взяли до уваги зауваження медиків та доопрацьовували свою розробку.



Лікарня не займає багато місця / Фото Archdaily

Після завершення усіх процедур, фірма всього за 15 годин встановила двоповерхову споруду з металевих контейнерів, а сьогодні тут встановлюють необхідне медичне обладнання.



Палати готові до використання / Фото Archdaily

Унікальну модульну систему SPACECUBE можна легко переоблаштовувати різними способами, щоб оперативно реагувати на спалахи різного роду хвороб.



Так виглядає палата в повній комплектації / Фото Archdaily

Лікарня складається із 25 окремих контейнерів, які разом дають площу у 360 квадратних метрів. Споруда вміщує шість палат для реанімації, сестринську та лікарську кімнату.



Процес будівництва займає лише кілька годин / Фото Archdaily

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В архітектурній фірмі сподіваються, що ця розробка стане популярною по усьому світу.